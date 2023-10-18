Самарская Балтика усиливает портфель своих брендов за счет исторического сорта

В Самаре начали выпуск отечественного пива, сваренного по оригинальной рецептуре 1992 года: 100% российский хмель из Чувашии, ярко выраженная горчинка, ощутимая плотность — все это, включая узнаваемый дизайн бутылки, хорошо известно ценителям пенного напитка 90-х годов.

В те годы "Балтика 3" была одной из самых востребованных марок пива. Поэтому самарские пивовары уверены, что миллионы российских потребителей будут приятно удивлены возвращению старого нового сорта. Такое решение было принято президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Таймуразом Боллоевым, сообщили в пресс-службе компании.

Самарский филиал "Балтики" — один из самых крупных пивоваренных заводов в регионе, один из лидеров самарского пищепрома, был построен в 2003, и в этом году отметил свое 20-летие. Теперь пивовары рассчитывают на то, что перезапуск самых сильных отечественных сортов позволит заводу вернуть хорошие позиции.

"В Самаре сильные традиции пивоварения, мощная школа по подготовке профессиональных кадров для отрасли, мы по-настоящему пивной регион, где любят и ценят хорошее пиво — у нас большие планы по развитию завода. В этом сезоне после долгого перерыва мы перевыпустили свой локальный сорт "Самара" и рады вернуться к производству легендарной "тройки". Этот сорт — "золотой стандарт" пивоварения и один из самых известных российских брендов пива, — отмечает директор дивизиона "Урал-Поволжье" по операционной деятельности "Балтики" Сергей Щекин. — У отечественных марок большой потенциал — у наших пивоваров достаточно мастерства, чтобы варить оригинальные качественные сорта пива, тем более что "Балтика" локализовала производство сырья — и мы варим наше пиво на отечественном ячмене и надеемся, что-то же самое скоро сможем сказать о хмеле".

В июле началась новая страница истории предприятия, компания была передана во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Символичным можно назвать и тот факт, что президентом компании назначили ее основателя — Таймураза Боллоева. Когда-то именно он в 2000-е годы занимался возрождением российской пивоваренной отрасли.

Завод "Балтика-Самара" — одна из производственных площадок, которые были построены и модернизированы именно благодаря его усилиям.