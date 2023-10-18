Самарчанку осудили за мошенничество с полисами ОСАГО

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве и подделке документа. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2021–2022 гг. женщина трижды выдавала себя за сотрудницу страховой компании и убеждала знакомую, что может оформить полис ОСАГО без присутствия страхователя, а документы можно просто прислать в мессенджере. При этом самарчанка с помощью электронного шаблона сделала бланки электронных полисов и отправляла их знакомой. За это мошенница получила 20 тыс. рублей.
Женщина полностью признала вину. Ей назначили год ограничения свободы.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...