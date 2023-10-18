Самарчанку осудили за мошенничество с полисами ОСАГО

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве и подделке документа. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2021–2022 гг. женщина трижды выдавала себя за сотрудницу страховой компании и убеждала знакомую, что может оформить полис ОСАГО без присутствия страхователя, а документы можно просто прислать в мессенджере. При этом самарчанка с помощью электронного шаблона сделала бланки электронных полисов и отправляла их знакомой. За это мошенница получила 20 тыс. рублей.

Женщина полностью признала вину. Ей назначили год ограничения свободы.