"Зенит" планирует выкупить у "Крыльев" Гарре

ФК "Зенит" планирует сделать предложение "Крыльям Советов" по атакующему полузащитнику Бенхамину Гарре, пишет euro-football.ru.
Как пишет издание, "Крылья Советов" не продадут Гарре дешевле, чем за 5 млн евро.
За самарцев Бенхамин Гарре выступает с конца января. Он провел за самарский клуб 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативных паса на партнеров.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?