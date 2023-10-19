"Зенит" планирует выкупить у "Крыльев" Гарре

ФК "Зенит" планирует сделать предложение "Крыльям Советов" по атакующему полузащитнику Бенхамину Гарре, пишет euro-football.ru.

Как пишет издание, "Крылья Советов" не продадут Гарре дешевле, чем за 5 млн евро.

За самарцев Бенхамин Гарре выступает с конца января. Он провел за самарский клуб 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативных паса на партнеров.