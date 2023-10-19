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Футбол Спорт

"Зенит" планирует выкупить у "Крыльев" Гарре

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФК "Зенит" планирует сделать предложение "Крыльям Советов" по атакующему полузащитнику Бенхамину Гарре, пишет euro-football.ru.

Как пишет издание, "Крылья Советов" не продадут Гарре дешевле, чем за 5 млн евро.

За самарцев Бенхамин Гарре выступает с конца января. Он провел за самарский клуб 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативных паса на партнеров.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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