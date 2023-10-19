Заведующую аптекой из Самары осудили за хищения

В Самаре суд вынес приговор заведующей аптекой, которую обвиняли в хищениях с использованием служебного положения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С июня по июль 2021 г. заведующая аптекой на ул. Пензенской при формировании инкассаторских сумок 10 раз завышала суммы с тетради учета. Фактически же в сумках было меньше денег. Разницу женщина забирала себе. Ущерб составил 208 тыс. рублей.

Самарчанка признала вину. Ей назначили два с половиной года ограничения свободы.