Заведующую аптекой из Самары осудили за хищения

В Самаре суд вынес приговор заведующей аптекой, которую обвиняли в хищениях с использованием служебного положения. Об этом сообщает региональная прокуратура.
С июня по июль 2021 г. заведующая аптекой на ул. Пензенской при формировании инкассаторских сумок 10 раз завышала суммы с тетради учета. Фактически же в сумках было меньше денег. Разницу женщина забирала себе. Ущерб составил 208 тыс. рублей.
Самарчанка признала вину. Ей назначили два с половиной года ограничения свободы.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...