В Самарской области осудили двоих парней, пытавшихся прикрепить "маячок" на Toyota Camry

Жигулевский городской суд признал двоих 20-летних местных жителей виновными в покушении на нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По заказу неизвестного молодые люди купили два трекера для незаконного сбора сведений и в январе 2023 г. установили их на днище Toyota Camry, чтобы отслеживать передвижения владельца. За это парни планировали получить по 50 тыс. рублей.

В итоге молодых людей задержаны сотрудниками предприятия, на парковке которого стояла машина.

Суд назначил семь месяцев ограничения свободы.