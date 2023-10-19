В Самарской области осудили двоих парней, пытавшихся прикрепить "маячок" на Toyota Camry

Жигулевский городской суд признал двоих 20-летних местных жителей виновными в покушении на нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По заказу неизвестного молодые люди купили два трекера для незаконного сбора сведений и в январе 2023 г. установили их на днище Toyota Camry, чтобы отслеживать передвижения владельца. За это парни планировали получить по 50 тыс. рублей.
В итоге молодых людей задержаны сотрудниками предприятия, на парковке которого стояла машина.
Суд назначил семь месяцев ограничения свободы.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...