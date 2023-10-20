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Музеи и выставки Культура

В Археоцентре открылась выставка "Мокрая археология"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 октября, в Самарском археологическом центре состоялось открытие выставки "Мокрая археология", посвященной находкам из слоев с повышенным содержанием влаги и ограниченным доступом кислорода.

Фото: автора

На экспозиции представлена информация, знакомящая посетителей с этапами, которые проходит каждый артефакт из мокрого археологического слоя. Акцентируется внимание на археологии влажных органических материалов.

На выставке представлено несколько стендов, где подробно рассказывается об особенностях консервации каждого материала: дерева, текстиля или кожи. Объясняется значение "Мокрой археологии", основных определений и принципов теории реставрации.

Также рассказывается об истории единственного в России Музея археологического дерева "Татарская слободка", который находится в музее-заповеднике "Остров-град Свияжск". Представлены истории проектов консервации и музеефикации на мировой арене: Музей кораблей викингов (Осло, Норвегия), парк и археологический музей "Латениум" (Невшатель, Швейцария), Музей кораблей "Ваза" (Стокгольм, Швеция) и др.

"Основная идея выставки — познакомить аудиторию с проблематикой мокрой археологии, консервацией артефактов из мокрого археологического слоя, показать это все на примерах успешной музеефикации объектов" — пояснила заведующая информационным отделом музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Анастасия Лисина.

Вторую часть выставки занимают артефакты, найденные в Самаре и Самарской области. Это раскопанные в историческом центре Самары на Хлебной площади фрагменты бересты, рыболовные поплавки, деревянная ложка и лапти XVIII–XIX века, бедренная кость мамонта, череп и фрагмент рога гигантского оленя, фрагмент черепа бизона и др.

Экспозиция сопровождается мультимедийными и интерактивными площадками. Можно наглядно посмотреть, как разрушается артефакт, когда его достают из благоприятного окружения, или сохранить перерисованный на специальном стекле артефакт себе на память.

Посетить выставку можно до 4 февраля 2024 года, по адресу Археоцентр, ул. Фрунзе 96Е. Четверг — 13:00-21:00, пятница–воскресенье — 10:00-18:00.

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