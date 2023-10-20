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Экология Общество

"Тольяттиазот" принял участие в программе по восполнению биоресурсов реки Волги

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Тольяттиазота" выпустили в Саратовское водохранилище более 12 000 мальков сазана — рыбы ценной породы. Экологическая акция состоялась в рамках реализации ежегодной программы по восполнению биоресурсов Волги.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

В мероприятии также приняли участие представители Росрыболовства и ученики инженерно-технического класса кадетской школы № 55 Тольятти. Размер выпускаемой молоди составил около 10 см, средний вес — примерно 20 г. Промысловой величины сазан достигнет к следующему году.

Искусственным воспроизводством сазана занимались специалисты рыбоводческого хозяйства при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре, который находится в с. Винновка Самарской области. Там были созданы оптимальные условия для развития и быстрой адаптации молоди к естественной среде обитания.

Акция по восполнению биоресурсов Волги проводится каждую осень с 2008 года. За время реализации программы при поддержке "Тольяттиазота" в Саратовское водохранилище было выпущено 280 000 мальков рыб различных ценных пород.

"Тольяттиазот" является ответственным природопользователем. Забота об окружающей среде в регионе присутствия и поддержание экологического баланса — важнейшая задача предприятия. Выпуск молоди сазана — это эффективный инструмент по сохранению водных биологических ресурсов, это также способствует увеличению популяции промысловых видов рыб. Привлекая к этой деятельности школьников и студентов, мы занимаемся еще и экопросвещением молодого поколения", — отметила начальник отдела охраны окружающей среды ПАО "ТОАЗ" Елена Цыкунова.

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