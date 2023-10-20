В Тольятти осудили председателя ТСЖ "40 лет Победы, 61"

В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный председателю правления ТСЖ А. Наумкину за присвоение денег и причинение крупного ущерба. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С июля 2017 г. по декабрь 2018 г. председатель получил от жильцов плату за услуги ПАО "Т Плюс" и АО "ТЭК", но перечислил ресурсоснабжающим предприятиям не всю эту сумму. 1,3 млн руб. он израсходовал на другие цели.

Кроме того, с июля 2016 г. по декабрь 2019 г. председатель переводил себе средства со счета ТСЖ с назначением платежа "перечисление денежных средств для выплаты в подотчет". Таким образом он похитил 5,5 млн рублей.

Весной 2023 г. Автозаводский районный суд Тольятти назначил Наумкину три года лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина пытался оспорить это решение, но областной суд не стал менять приговор.