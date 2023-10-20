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Экология Общество

В Самарской области организовали постоянный мониторинг проб воды в реке Большой Кинель

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарской области специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области и Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ "Приволжское УГМС" организовали мониторинг проб воды на содержание загрязняющих веществ в реке Большой Кинель.

19 октября на территории Оренбургской области, в районе Бугуруслана, по предварительным данным, в результате разгерметизации бесхозяйной скважины произошел сброс солевого раствора в акваторию реки Большой Кинель.

На месте загрязнения оперативно организовали работы по локализации загрязнения с привлечением специализированной организации. Сброс солевого раствора в реку прекращен. Специалисты Управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Оренбургской области взяли пробы воды и воздуха в месте обнаружения изменения цвета воды, по результатам которых установлено, что превышение ПДК по содержанию нефти, аммиаку и поверхностно-активным веществам (ПАВ) не зарегистрировано. Ведутся работы по ликвидации загрязнения и ремонту оборудования. Организован постоянный мониторинг состояния воды в водном объекте. На данный момент превышение концентрации по содержанию загрязняющих веществ в водном объекте отсутствует.

Превышения предельно допустимых концентраций не было зафиксировано и в границах Самарской области.

"Специалисты Оренбургского ЦГМС — филиала ФГБУ "Приволжское УГМС" отобрали пробы воды реки Большой Кинель выше и ниже места разгерметизации. Анализ проводился по девяти показателям. Сегодня для отбора проб выехала лаборатория Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ "Приволжское УГМС" уже на территории Самарской области. Также были отобраны две пробы — одна на границе с Оренбургской областью, вторая ниже Похвистнево. В ближайшее время эти пробы будут проанализированы по 10 показателям. Руководством Приволжского УГМС принято решение продолжать замеры в выходные дни", — прокомментировала ситуацию начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ "Приволжское УГМС" Ирина Усатова.

Ситуация остается на контроле, специалисты продолжают постоянный мониторинг проб воды в реке.

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