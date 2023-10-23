Глава "АККОР" осужден по делу о мошенничестве, но освобожден в связи с истечением сроков давности по делу

Железнодорожный районный суд Самары во второй раз завершил рассмотрение уголовного дела главы НП "Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперации" ("АККОР") Владимира Старикова, пишет "Самарское обозрение".

Железнодорожный районный суд Самары во второй раз завершил рассмотрение уголовного дела главы НП "Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперации" ("АККОР") Владимира Старикова, пишет "Самарское обозрение".

59-летний Владимир Стариков на момент задержания в марте 2015 г. был довольно известным бизнесменом и партийным функционером. Возглавляемая им ассоциация крестьянских фермерских хозяйств при областном минсельхозе создана в феврале 2012 года.

В начале 2013 г. под прессинг силовиков попало руководимое Стариковым ООО "Самарское судоходное агентство" — появилось уголовное дело о невыплате заработной платы экипажам судов "Нефтерудовоз-10М" и "Волганефть-128". Серьезных последствий для него это, впрочем, не имело.

А в марте 2015 г. бизнесмена задержали по уголовному делу о мошенническом хищении сельхозсубсидий. Эпизодов, связанных с хищениями грантов, в деле всего два. Первый связан с деятельностью ИП Астраханцева — фермера из с. Сосновый Солонец в Ставропольском районе, получившего 10 млн руб. на покупку оборудования для производства сыра. Часть денег была переведена на фирму "Пиано", учредителем которой выступала жена фермера, затем обналичена и похищена. Фермер из с. Малая Овсянка Пестравского района Шеховцов получил 10-миллионный грант от областного минсельхоза на реконструкцию фермы, но часть денег также пропала.

Спустя год после задержаний фигурантов отпустили сначала под домашний арест, затем под подписку о невыезде. Объем обвинения снизился с 20 млн до 11 млн рублей. В деле, помимо эпизодов с субсидиями, появилось несколько эпизодов по фактам хищения денег, выделенных на строительство сельских фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Эти эпизоды вменили Владимиру Старикову.

Летом 2017 г. дело наконец-то дошло до суда, его рассматривала судья Железнодорожного суда Мария Елфимова. Летом 2019 г. был оглашен приговор — Астраханцев и Шеховцов получили по 1 году 9 месяцев колонии общего режима, Старикова осудили на два с половиной года лишения свободы, Шкериной суд назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

В декабре 2019 г. состоялся апелляционный пересмотр — судебный акт в основном был оставлен в силе, вот только Шкерину суд оправдал и присудил ей право на реабилитацию (а еще вернул изъятые при обыске золотые украшения). Адвокаты Старикова, Астраханцева и Шеховцова настаивали на оправдании своих клиентов, но суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении их жалоб.

В феврале 2021 г. защита дошла до кассационной инстанции. Шестой кассационный суд общей юрисдикции нашел в громком деле некоторые нестыковки. В итоге состоявшиеся ранее судебные акты были отменены, дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В марте 2021 г. дело Владимира Старикова и двух фермеров снова поступило на рассмотрение в суд Железнодорожного района Самары. На этот раз дело распределили судье Кристине Дюк. Судебный процесс шел больше двух лет и осенью 2023 г. завершился обвинительным приговором — таким же, как предыдущий, то есть фигурантам назначили реальные сроки в колониях. Но от наказания подсудимых освободили в связи с истечением сроков давности по делу.