Герман Греф: для развития технологий очень важны действия государства и крупных структур

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в пленарной сессии "Единороги на рынках будущего" международного экспортного форума "Сделано в России". На сессии обсуждалось, от чего зависит успех предпринимательской инициативы и какие факторы сегодняшнего дня влияют на вероятность появления отечественных компаний-единорогов завтра.

Герман Греф отметил, что 2022 г. для венчурной индустрии в мире был сложным: инвестиции упали на 30% (с $750 до 500 млрд), количество сделок снизилось в два раза. В этом году рынок восстанавливается. Российский рынок в прошлом году упал в три раза по количеству сделок и объёму инвестиций (с $90 до 29 млрд), но в этом году идёт достаточно быстрое его восстановление.

По мнению Германа Грефа, для развития венчурной индустрии, высокотехнологичного предпринимательства и инноваций очень важны действия государства и крупных структур. Нужно создать инфраструктуру и изменить модель поведения людей. Причём работа по созданию предпринимательского духа должна начинаться со школьной скамьи.

"Мы должны в школах вводить предмет ″Предпринимательство″, расширять предмет ″Технологии″, ведь там создаются предпосылки и мечты быть предпринимателем, — считает президент Сбербанка. — Затем, конечно, вузы. И дальше — создание всей инфраструктуры, связанной с так называемыми посевными фондами, фондами ранних стадий, венчурными фондами и венчурными капиталистами, которые инвестируют в более продвинутые стадии. Конечно же, акселераторы, технопарки и поддержка в IPO компаний. Этот цикл связан с тем, что мы поддерживаем предпринимателя с точки зрения поиска инвестиций. У нас здесь ещё есть явные разрывы, с которыми нужно работать. И в том числе это ответственность крупных компаний".

В качестве примера реализации такой ответственность Герман Греф привёл создание трёх акселераторов Сбера. Это акселератор для школьников (совсем юные ребята генерируют идеи и зарабатывают немалые деньги), акселератор для студентов, а также акселератор Sber500. В этом году в Sber500 заявились 1250 стартапов, было отобрано 250, а 30 из них прошли через акселерационные процедуры и получили инвестиции.

Свои проекты с высоким экспортным потенциалом представили генеральный директор ООО "Большая Тройка" Артём Седов (цифровизация управления отходами), генеральный директор "Бюро 1440" Алексей Шелобков (спутниковая связь), генеральный директор ГК "ИнЭнерджи" Алексей Кашин (накопление энергии) и исполнительный директор ГК ЭФКО Сергей Иванов (биотехнологии).

Герман Греф и управляющий директор Altera Investment Fund Кирилл Андросов в качестве экспертов задавали им уточняющие вопросы и оценивали рыночные перспективы представленных проектов.

Своими соображениям о том, как стимулировать развитие технологических стартапов с наибольшими шансами превращения в единорогов, также поделился первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Модерировал дискуссию специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Международный экспортный форум "Сделано в России" — главное событие года для всех предпринимателей-экспортёров и тех, кто планирует масштабировать свой бизнес, выйти на экспорт и найти новых партнёров.

Сбер — партнёр деловой программы форума.