В художественном музее 26 октября откроется выставка Петрова-Водкина

27 октября в Самарском художественном музее начнет свою работу масштабный проект - ретроспективная выставка российского и советского живописца, графика, теоретика искусства, драматурга, писателя и педагога Кузьмы Сергеевича Петрова – Водкина (1878 - 1939) из собрания Государственного Русского музея (г. Санкт - Петербург).

На выставке будут представлены 60 произведений живописи и графики знаменитого русского художника, созданных им на протяжении 1900-х — 1930-х гг и вошедших в золотой фонд отечественного искусства. Среди них работы: "Юность", рисунки к картинам "Купание красного коня", "Сон", "Автопортрет" художника (1918), портреты 1920-х гг., "Девочка на пляже" (1925), "Девушка в сарафане", "Девушка у окна" (1928)."Весна" (1935). Особое место в экспозиции займут натюрморты Петрова-Водкина — "Фрукты на синей скатерти" (1921), "Яблоко и лимон" (1930), "Виноград" (1938).

Проект реализуется в рамках национального проекта "Культура". 12+