Энергетики "Т Плюс" выпустили свыше 90 тысяч мальков рыб в Волгу

Сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" выпустили более 90 тысяч мальков толстолобика в Винновке. Данные мероприятия энергетики проводят ежегодно в рамках ESG-стратегии, в основе которой решение экологических, социальных и управленческих проблем региона.

Для "Т Плюс" это мероприятие ежегодное: в октябре 2022 года энергетики восполнили волжскую речную систему в селе Давыдовка. Точки выпуска организованы с учетом обеспечения необходимых условий для адаптации рыбы, ее дальнейшего роста и развития.

Отметим, что Самарский филиал "Т Плюс" в рамках ESG-стратегии реализует целую серию экологических инициатив: энергетики высаживают деревья, выпускают мальков рыб в бассейн Волги, очищают берега рек от мусора. Ежегодно активно участвуют в общегородских акциях и субботниках.