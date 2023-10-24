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Экология Общество

Энергетики "Т Плюс" выпустили свыше 90 тысяч мальков рыб в Волгу

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" выпустили более 90 тысяч мальков толстолобика в Винновке. Данные мероприятия энергетики проводят ежегодно в рамках ESG-стратегии, в основе которой решение экологических, социальных и управленческих проблем региона.

Для "Т Плюс" это мероприятие ежегодное: в октябре 2022 года энергетики восполнили волжскую речную систему в селе Давыдовка. Точки выпуска организованы с учетом обеспечения необходимых условий для адаптации рыбы, ее дальнейшего роста и развития.

Отметим, что Самарский филиал "Т Плюс" в рамках ESG-стратегии реализует целую серию экологических инициатив: энергетики высаживают деревья, выпускают мальков рыб в бассейн Волги, очищают берега рек от мусора. Ежегодно активно участвуют в общегородских акциях и субботниках.

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