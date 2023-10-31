Газпромбанк Автолизинг предлагает приобрести автотранспорт по программе льготного лизинга Минпромторга

Газпромбанк Автолизинг как один из провайдеров программы льготного лизинга Минпромторга РФ предлагает своим клиентам приобрести отечественные модели легковых, коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов 2023 года выпуска, а также шасси 2022 года со скидкой до 25%. Федеральная программа льготного лизинга колёсных транспортных средств (Постановление Правительства № 649) получила дополнительное финансирование на этот год в объеме 7,8 млрд рублей и была продлена с 8 сентября.

Размер скидки на транспортные средства с бензиновыми двигателями по условиям программы составляет до 10% (но не более 500 000 рублей) от стоимости предмета лизинга, а на модели с электродвигателем — до 25% (не более 625 000 рублей). За счет средств госбюджета компенсируют расходы на авансовый платеж, размер которого может варьироваться в пределах 10-49%. Оформить договор лизинга возможно на срок от 13 до 84 месяцев.

В программу льготного лизинга колёсных транспортных средств Минпромторга России на текущий момент включено около двух десятков марок отечественной техники, а также китайский бренд HAVAL. Выгода для лизингополучателей существенная, например, при оформлении популярной модели HAVAL JOLION стоимостью 1 949 000 рублей клиент только за счет субсидии экономит 194 900 рублей. Преимущество увеличивается благодаря возврату юридическим лицам части расходов на налоги и другим преференциям.

Оформить заявку на лизинг со скидкой по программе льготного лизинга колёсных транспортных средств можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.

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