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Газпромбанк Автолизинг предлагает приобрести автотранспорт по программе льготного лизинга Минпромторга

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
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Газпромбанк Автолизинг как один из провайдеров программы льготного лизинга Минпромторга РФ предлагает своим клиентам приобрести отечественные модели легковых, коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов 2023 года выпуска, а также шасси 2022 года со скидкой до 25%. Федеральная программа льготного лизинга колёсных транспортных средств (Постановление Правительства № 649) получила дополнительное финансирование на этот год в объеме 7,8 млрд рублей и была продлена с 8 сентября.

Фото: предоставлено Газпромбанк Автолизинг

Размер скидки на транспортные средства с бензиновыми двигателями по условиям программы составляет до 10% (но не более 500 000 рублей) от стоимости предмета лизинга, а на модели с электродвигателем — до 25% (не более 625 000 рублей). За счет средств госбюджета компенсируют расходы на авансовый платеж, размер которого может варьироваться в пределах 10-49%. Оформить договор лизинга возможно на срок от 13 до 84 месяцев.

В программу льготного лизинга колёсных транспортных средств Минпромторга России на текущий момент включено около двух десятков марок отечественной техники, а также китайский бренд HAVAL. Выгода для лизингополучателей существенная, например, при оформлении популярной модели HAVAL JOLION стоимостью 1 949 000 рублей клиент только за счет субсидии экономит 194 900 рублей. Преимущество увеличивается благодаря возврату юридическим лицам части расходов на налоги и другим преференциям.

Оформить заявку на лизинг со скидкой по программе льготного лизинга колёсных транспортных средств можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.

Газпромбанк Автолизинг (ООО "Газпромбанк Автолизинг") — специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.

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ООО "Газпромбанк Автолизинг"

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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