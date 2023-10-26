В Самарской области полностью завершены работы по укладке асфальта на объектах нацпроекта БКАД

В Самарской области завершены работы по укладке асфальтобетонной смеси на объектах национального проекта "Безопасные качественные дороги". Всего в 2023 году уложено 3,2 млн квадратных метров асфальта на 115 объектах ремонта общей протяженностью 382,4 км.

Напомним, национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. "Новые дороги, более удобная логистика - это новые перспективы для бизнеса, для укрепления связей между регионами, наращивания экспорта. Все это в целом создает прочную основу для роста экономики и успешного решения задач в социальной сфере, повышает темпы развития всей страны", - отметил Владимир Путин.

Дорожные работы по нацпроекту проведены на региональной сети дорог, а также в центрах Самарско-Тольяттинской агломерации - Самаре и Тольятти. В настоящее время введено в эксплуатацию более 80 объектов, остальные планируется ввести до 1 ноября 2023 года.

Ремонт улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти завершен досрочно еще в августе 2023 года. В Самаре отремонтировано 42 участка дорог общей протяженностью 42,7 км, а в Тольятти 10 городских улиц протяженностью 18,5 км.

На региональной сети дорог, помимо ремонта дорожного полотна, проведен капитальный ремонт четырех участков, в рамках которого построены новые тротуары и установлены опоры освещения в черте шести населенных пунктов Самарской области - селе Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района, селе Красноармейское Красноармейского района, населенных пунктах Большое Микушкино, Малое Микушкино и Лесной Исаклинского района, поселке Воскресенка Волжского района.

Так, благодаря капитальному ремонту региональной автомобильной дороги "Самара - Волгоград" - Красноармейское - Пестравка протяженностью 5 км в селе Красноармейское построено 6,4 км тротуаров и установлено 160 опор улично-дорожного освещения.

Населенный пункт служит административным центром Красноармейского района, где проживает более 4,6 тыс. человек и располагаются основные социально значимые учреждения. Проходящая по селу региональная трасса соединяет южные районы области с Самарой, также по ней осуществляется движение транзитного транспорта в сторону Саратовской области.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, помимо строительства тротуаров и установки опор освещения, на участке дороги обустроены восемь остановочных карманов, установлены новые автобусные павильоны, пешеходное и барьерное ограждения, новые дорожные знаки, светофоры, уложена тактильная плитка, искусственные дорожные неровности и нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.

"Жителя Красноармейского очень рады, что на этой дороге наконец-то появился тротуар. Трасса очень интенсивна, и у нас были случаи, что страдали пешеходы, шедшие вдоль дороги. Теперь, когда появились пешеходная зона, освещение и все необходимые для обеспечения безопасности элементы обустройства трассы, мы можем быть спокойны за жизни людей", - отмечает председатель Общественного совета Красноармейского района Василий Ермаков.

Также в рамках нацпроекта в 2023 году отремонтировано 22 моста протяженностью 1,6 тысячи погонных метров. Один из объектов - мост через реку Чапаевка, расположенный в селе Сухая Вязовка Волжского района.

Искусственное сооружение связывает два исторических поселения - Березовый Гай и Сухую Вязовку, обеспечивает проезд к школе, сельской администрации, Дому культуры и объекту культурного наследия - старинной церкви Димитрия Солунского.

На мосту протяженностью 90 метров выполнили полный комплекс работ по обновлению сооружения: заменили балки пролетных строений, выполнили переустройство мостового полотна и деформационных швов, обновили конструкцию дорожной одежды и устроили асфальтобетонное покрытие с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей.

Также проведено обустройство дренажных систем и водоотводов, восстановлен защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций, выполнено устройство новых сопряжений моста с подходами, а для их устойчивости и защиты укреплены откосы.

Плановый подход и поэтапная реализация национального проекта привели к тому, что в 2023 году Самарская область превысит заложенные показатели по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог.

Так, уровень норматива региональной сети дорог уже достиг 47% при плановых показателях 46,5%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 83% при плане 81,03%.

Также в 2023 году Самарская область в три раза перевыполнила показатель по использованию новых и наилучших технологий. Современные материалы, включенные в официальный реестр Минтранса РФ, используются на 90% объектов нацпроекта при плане 30% от общего количества объектов.