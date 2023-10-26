В Самарской области проходят военно-полевые сборы добровольцев казачьего отряда "Ермак"

Сборы проходят при участии атамана Волжского войскового казачьего общества Юрия Иванова, заместителя Войскового атамана по боевой подготовке Константина Давитьяна, руководителя Регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Сергея Мирошниченко, атамана Окружного казачьего общества Саратовской области Андрея Фетисова, атамана станицы казачьего общества с. Борское Самарского окружного казачьего общества Виктора Курина.

"В момент формирования добровольческого отряда "Ермак" нами было принято решение о необходимости проведения учебно-полевых сборов, поскольку у добровольцев разный уровень подготовки. Такие занятия им необходимы для успешного выполнения боевых задач в зоне СВО. Сборы проводятся по мере ротации личного состава, когда часть отряда выслуживает установленные контрактом сроки, и вместо них заводится пополнение. С данным пополнением мы сейчас и проводим недельные военно-полевые сборы. Затем добровольцы, которые успешно пройдут военные сборы, направляются в воинскую часть-формирователь БАРСов, где они проходят дополнительную подготовку и потом отбывают на боевые позиции в казачий добровольческий отряд "Ермак", - рассказал Войсковой атаман казачий полковник Юрий Иванов.

"При региональном отделении ДОСААФ России Самарской области работает Специальный учебный центр "Самара", инструкторы которого на постоянной основе ведут подготовку добровольцев и контрактников СВО. Обучение ведется по многим направлениям, в том числе это огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка (включая минно-взрывное и саперное дело), тактическая медицина, топография, эксплуатация и обслуживание БПЛА.

Регулярно в Центре происходит ротация - часть инструкторов убывает в зону СВО для ознакомления с новой тактикой ведения боя; для изучения новых типов оружия, поступающих в зону боевых действий, а также приемов защиты и эффективного противодействия такому оружию. Например, дронам-камикадзе, которые в последнее время наносят нашим подразделениям наибольший ущерб и сдерживают наступательный потенциал.

Количество обученных граждан - 1689 (в том числе 1279 - в рамках постановления правительства Самарской области, 460 - в рамках дополнительной подготовки по запросу Волжского войскового казачьего общества, 150 - военнослужащие-контрактники, укомплектованные Республикой Башкортостан).

Уровень подготовки инструкторов Специального учебного центра "Самара" военные специалисты считают высокопрофессиональным, отвечающим всем современным требованиям. Работа центра отмечена благодарственными письмами, в том числе командира мотострелкового полка "Башкортостан" Романа Мустафина. Высоко оценил его и глава региона Дмитрий Азаров. Например, руководитель группы инструкторов центра (позывной - Арчи), убыв на передовую, возглавил батальон "Ермак" и вывел его в число лучших подразделений среди всех "Барсов". Стремимся, чтобы все наши инструкторы имели такой же высокий уровень подготовки. Ну, и чтобы их подопечные тоже не отставали, ведь от этого будут зависеть наши успехи на передовой", - подчеркнул Сергей Мирошниченко.