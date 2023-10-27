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Строительство Строительство и недвижимость

Бывшего застройщика ЖК "Космолет" вновь пытались обанкротить

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Кольцо", которое занималось строительством ЖК "Космолет" на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре, повторно подвели под банкротство. На этот раз дело закончилось мировым соглашением.

В конце сентября ООО "Ремстройкомплект-Самара" (занимается розничной торговлей стройматериалами) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании банкротом ООО "Кольцо", которое задолжало заявителю 643 тыс. рублей.  В качестве третьих лиц были привлечены ППК "Фонд развития территорий", региональное министерство строительства, Государственная инспекция строительного надзора Самарской области, Управление Россреестра по Самарской области и региональная прокуратура.

На втором заседании стороны заявили о том, что пришли к выводу о необходимости заключить мировое соглашение, проект которого был представлен суду на утверждение. Согласно документу, ООО "Кольцо" погашает задолженность до 30 ноября этого года, при этом сумма увеличивается до 716 тыс. руб. - добавились расходы по оплате госпошлины и услуг представителя.

Это уже вторая попытка обанкротить предприятие в этом году. Летом арбитраж закрыл аналогичное дело по иску ППК "Фонд развития территорий" в связи с возобновлением строительно-монтажных работ в ЖК "Космолет".

Напомним, новым инвестором жилого комплекса выступило ООО "Аквапорт". В собственность последнего перешла доля гендиректора ООО "Кольцо" Михаила Жукова в ООО "Альянс" в размере 150 млн руб. (100%) - застройщика жилого комплекса "Унисон". В отношении "Альянса" суд также рассматривает заявление о банкротстве - из-за долга перед налоговиками 784,5 тыс. рублей. Решение по иску пока не принято.

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