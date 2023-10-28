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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее презентовали масштабную выставку Кузьмы Петрова-Водкина

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 октября, в Самарском художественном музее прошло открытие ретроспективной выставки российского и советского живописца Кузьмы Петрова-Водкина.

Фото: автора

На экспозиции представлено 60 произведений графики и живописи из собрания Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург), которые входят в золотой фонд отечественного искусства. Они созданы в 1900 - 1930-е гг.

Это символистские полотна — "Юность", рисунки к картинам "Купание красного коня", "Сон" и другие. Коллекция картин из путешествий, например, "Сад Беневента (Сахара)", "Окрестности Хвалынска", "Дворик (У Мартэна. Пиренеи). Отдельно размещены классические произведения: "Девушка у окна" и "Девушка в сарафане".

Лектор Александр Барзилович обратил внимание, что в работах Кузьмы Петрова-Водкина нет ничего случайного, но при этом присутствует недосказанность, чтобы зритель имел возможность пофантазировать и самостоятельно додумать сюжет картины.

На выставке также представлено по два портрета жены и матери: "Портрет Марии Федоровны Петровой-Водкиной, жены художника", написанный маслом в 1907 г.  и тушью в 1925 г., первый портрет матери был выполнен маслом в 1909 г., а второй - тушью в 1925 г., что наглядно показывает изменения в техниках художника.

Отдельное пространство выделено под три автопортрета, написанные в разных техниках и в разные промежутки жизни художника. Помимо этого, на выставке можно познакомиться с пейзажами, этюдами, набросками и натюрмортами. Многие картины подписаны цитатами самого автора.

Зинаида Барзилович, внучка художника, рассказала о том, как Кузьма Петров-Водкин приехал в Самару, и его интуитивное желание заниматься живописью переросло в систематическое увлечение: "В одной из автобиографических повестей "Пространство Эвклида" он вот так об этом пишет: "Как листья артишока, отваливалась одна за одной навязанная со стороны возможность быть механиком, железнодорожником, учителем, пока не оголилась одна неминуемая возможность — упереться в живопись".

Посетить выставку можно до 28 января 2024 г., по адресу ул. Куйбышева, 92, Самарский областной художественный музей. Вход — от 150 рублей.

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