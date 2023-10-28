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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Оренбургу"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 13-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" принимали на "Солидарность Самара Арене" "Оренбург", сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче открыли на 24 минуте встречи. В быстрой атаке Бенхамин Гарре отыгрался с Гленном Бейлом и получив ответную передачу красивым ударом из штрафной отправил мяч в сетку ворот гостей — 1:0. На 66 минуте встречи гости сравняли счет, после навеса Арсена Адамова Матиас Перес головой переправил мяч в ворота — 1:1. На 82 минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота самарцев, за фол Богдана Овсянникова на Владимире Обухове, но после просмотра VAR отменил свое решение и показал оренбуржцу желтую карточку за симуляцию.

"Крылья Советов" с 27 голами остаются самой забивающей командой чемпионата. В домашних матчах турнира самарцы не проиграли ни одного матча (5 побед, 2 ничья, разница мячей 20-7).

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Игра в рамках заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России состоится во вторник, 31 октября, в 20:30.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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