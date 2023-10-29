"Акрон" возглавил таблицу Первой лиги

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" обыграл саратовский "Сокол" в матче 16-го тура Первой лиги, сообщает rsport.ria.ru. Встреча в Саратове завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Иван Чудин на 35-й минуте.
В следующем туре "Акрон" 6 ноября примет "Енисей", "Сокол" днем ранее в гостях сыграет с "Тюменью".
Тольяттинский клуб одержал четвертую победу подряд, набрал 30 очков и возглавил турнирную таблицу, "Сокол" (19 очков) идет 13-м.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?