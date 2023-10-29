"Акрон" возглавил таблицу Первой лиги

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" обыграл саратовский "Сокол" в матче 16-го тура Первой лиги, сообщает rsport.ria.ru. Встреча в Саратове завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Иван Чудин на 35-й минуте.

В следующем туре "Акрон" 6 ноября примет "Енисей", "Сокол" днем ранее в гостях сыграет с "Тюменью".

Тольяттинский клуб одержал четвертую победу подряд, набрал 30 очков и возглавил турнирную таблицу, "Сокол" (19 очков) идет 13-м.

