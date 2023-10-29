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Футбол Спорт

ФК "Оренбург" будет оспаривать отмену пенальти в ворота "Крыльев Советов"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что команда обратится в экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в связи с эпизодом матча с "Крыльями Советов", когда арбитр не стал назначать пенальти после падения нападающего оренбургского клуба Владимира Обухова, сообщает "Матч ТВ".

Напомним, в субботу, 28 октября, "Оренбург" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" (1:1). В конце второго тайма арбитр встречи не назначил пенальти после падения Обухова в штрафной самарцев. После обращения к VAR главный судья Рафаэль Шафеев показал Обухову желтую карточку за симуляцию.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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