ФК "Оренбург" будет оспаривать отмену пенальти в ворота "Крыльев Советов"

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что команда обратится в экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в связи с эпизодом матча с "Крыльями Советов", когда арбитр не стал назначать пенальти после падения нападающего оренбургского клуба Владимира Обухова, сообщает "Матч ТВ".

Напомним, в субботу, 28 октября, "Оренбург" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" (1:1). В конце второго тайма арбитр встречи не назначил пенальти после падения Обухова в штрафной самарцев. После обращения к VAR главный судья Рафаэль Шафеев показал Обухову желтую карточку за симуляцию.