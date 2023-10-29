Коммунальщики предупредили об отключении воды на ряде улиц Самары

На предстоящей неделе в Самаре будет отключено водоснабжение потребителей по нескольким улицам в связи с проведением ремонтных работ, сообщает "РКС-Самара"
Во вторник, 31 октября, запланирована врезка водопроводной линии диаметром 100 мм в линию 300 мм по ул. Каховской. Для этого с 09:00 до 16:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Каховская, 17, 19, 21, 22А, 23, 23А, 28, 30; пр. Кирова, 155А.
В среду, 1 ноября, будет проведена замена трех задвижек по ул. Г. Ратнера, поэтому водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 21:00 по адресам: ул. Советской Армии, 129, ч/сектор по ул. Шахтинская, Г. Ратнера, 71-81.
В четверг, 2 ноября, запланирована замена двух задвижек на ул. Владимирской. Холодная вода может быть отключена с 09:00 до 21:00 по адресам: ул. Пензенская, 47, ул. Владимирская, 37А, 41А.
В этот же день 2 ноября будет проведена замена задвижек на ул. Ташкентской. С 10:00 2 ноября до 03:00 3 ноября холодная вода будет отключена по адресам: ул. Ташкентская 88, 88к2.
Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах — предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!