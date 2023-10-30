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Самарские полицейские провели масштабные рейды по разным направлениям

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские во время оперативно-профилактического мероприятия зафиксировали более 280 административных правонарушений, раскрыли 10 преступлений, разыскали семь человек, в том числе находившихся в федеральном розыске.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители проверили 900 человек, состоящих на профилактических учетах. Сотрудники ПДН посетили места концентрации молодежи: торговые центры, парки и другие площадки. Также они побывали по месту жительства более чем 60 несовершеннолетних и 75 родителей, состоящих на профилактическом учете, провели с ними беседы, напомнили об уголовной и административной ответственности за нарушение закона. При этом в отношении родителей и законных представителей несовершеннолетних составили 17 протоколов за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Сотрудниками ЭБ и ПК изъяли более 1120 л алкоголя и спиртосодержащей продукции, а также 2,8 тыс. пачек сигарет, немаркированных акцизными марками РФ. Кроме того, полицейские составили протокол на 50-летнего предпринимателя за незаконную продажу алкоголя.

Также в рамках профилактического мероприятия проверили более 320 инструктажей по профилактике фальшивомонетничества в торговых объектах.

Помимо этого, в 87 многоквартирных домах полицейские нашли факты несоблюдения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества.
Участковые провели свыше 250 бесед и вручили комплекты памяток по противодействию мошенничеству.

Также правоохранители проверяли владельцы гражданского оружия и нашли одно нарушение. В итоге они изъяли три единицы оружия и около 200 патронов.

Кроме того, полицейские составили более 100 протоколов о нарушении правил тонировки автомобилей.

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