Самарская область — в тройке лидеров в ПФО по количеству заявок на конкурс "Это у нас семейное"

С момента запуска конкурса "Это у нас семейное" заявки на участие в нем от Приволжского федерального округа подали свыше 100 тысяч человек — это более 20 тысяч семей. Всего же в самом народном проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей" участвуют более 70 тысяч семей — это свыше 400 тысяч человек из всех 89 регионов Российской Федерации вместе с родственниками, проживающими более чем в 60 зарубежных государствах.

Прием заявок проходит на сайте этосемейное.рф до 4 ноября 2023 года.

Напомним, о старте конкурса "Это у нас семейное" в День знаний объявил президент России Владимир Владимирович Путин. Предложение о проведении подобного конкурса прозвучало от семьи Скатковых из Самарской области в апреле прошлого года на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", Председателем которого является глава государства. Обращаясь к президенту, Оксана Скаткова предложила сделать семейный конкурс, в котором дети могли бы участвовать вместе с родителями в составе одной дружной команды. Владимир Путин инициативу поддержал.

С момента начала приема заявок на конкурс "Это у нас семейное" о своем желании участвовать в нем заявили свыше 100 тысяч человек из всех регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, — это более 20 тысяч семей. Рейтинг регионов ПФО по количеству участников возглавляет республика Башкортостан (13,7%), Самарская (11,2%) и Нижегородская области (10,5%), а также республика Татарстан (10,4%). Далее по списку расположились Пензенская область (9%), Пермский край (8,9%), республика Удмуртия (6,3%), Оренбургская область (6,2%), Саратовская область (6,2%), республика Мордовия (4,7%), республика Чувашия (3,7%) Ульяновская область (3,6%), Кировская область (3,4%) и республика Марий Эл (2,2%).

Всего же от ПФО подано 105 408 заявок (21,2% от общего количества).

"В нашем конкурсе принимают участие прекрасные, без исключения, семьи. Получая заявки, мы узнаем о многих замечательных семейных традициях, в том числе и в Приволжском федеральном округе. Например, в семье Гуниных из Нижегородской области уже три поколения празднуют день свадьбы в одну дату — 21 сентября. А семью Завалишиных из села Сухая Вязовка Самарской области конкурс сподвиг устроить семейную встречу, на которой присутствовали представители пяти поколений рода Безгиных и Багрянцевых. Надеемся, что такие встречи станут традиционными, а множество других семей нашей страны, благодаря конкурсу "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей", вспомнят о своих традициях и даже смогут создать новые!", — отметила заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

До окончания регистрации участников конкурса "Это у нас семейное" остается меньше недели — она завершится 4 ноября 2023 года. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи. Подробнее на сайте конкурса.

Соорганизаторами конкурса "Это у нас семейное" выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии министерства просвещения РФ, министерства труда и социальной защиты РФ, российского общества "Знание", АНО "Больше, чем путешествие", социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог и АНО "Диалог Регионы"). В числе партнеров — ПАО Сбербанк, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "РусГидро", киностудия "Союзмультфильм", АНО ДПО "Академия ПСБ", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", а также информационный партнер — социальная сеть "Одноклассники".