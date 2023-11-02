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Общество

Час пробил: стартовало голосование мультимедийного проекта "Путевка в жизнь"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Победители голосования станут лауреатами премии "Народное признание".

Они ведут за собой и выполняют свою работу так, что о них говорят. Более 130 удивительных историй рассказали участники мультимедийного проекта "Путевка в жизнь", реализуемого ГТРК "Самара" совместно с правительством Самарской области.

Проект "Путевка в жизнь" — это цикл публикаций, интервью и репортажей, рассказывающих о работе учителей и наставников, их достижениях и успехах, об их вкладе в развитие и профессиональное становление подрастающего поколения.

Для большинства из них наставничество — вовсе не профессиональный долг. Героями представленных на конкурс видеоработ, очерков и презентаций стали наставники в работе и спорте, воспитатели и преподаватели, родители и учителя.

Широка география: заявки на участие в мультимедийном проекте поступают со всех уголков Самарской области. В видеороликах и эссе авторы рассказывают памятные истории из жизни, раскрывают профессиональный, а нередко и жизненный путь, стремительные взлеты и, напротив, истории преодолений людей, которых они по праву считают своими наставниками.

Так, на сегодняшний день среди работ встречаются трогательные и жизнеутверждающие истории о школьных учителях, яркие рассказы о наставниках в музыке и танцах, в профессиональной сфере, проникновенные повествования о династии педагогов, врачей и воспитателей.

Уже сегодня, на сайте ГТРК "Самара" стартует народное голосование. Познакомиться с историями, рассказанными участниками проекта и отдать свой голос за понравившуюся работу можно на официальном сайте ГТРК "Самара", в соответствующем разделе "Конкурсы". В официальном сообществе "Вконтакте" также продолжают делиться конкурсными работами участников проекта.

Герой истории (или его представитель), получивший в своей номинации наибольшее количество голосов, будет приглашен на торжественную церемонию областной акции "Народное признание" для традиционного награждения заслуженных деятелей и жителей губернии.

Дан старт голосованию, но "Путевка в жизнь" все еще продолжает принимать заявки и приглашает всех желающих присоединиться к летописи славных имен.

Для того чтобы стать участником проекта, нужно:

1. разместить видеоработу или рассказ с фотографиями о своем педагоге или наставнике на своей странице в соцсетях VK, OK или на облачном сервисе;
2. скачать заявку участника проекта;
3. отправить заполненную заявку на project@tvsamara.ru.

Заявки принимаются с 10.07.2023 до 24.11.2023. Голосование на сайте ГТРК "Самара" продлится до 30.11.2023. Ознакомиться с подробными условиями можно в разделе "Конкурсы".

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