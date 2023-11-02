Валентина Матвиенко наградила юного героя из Самарской области медалью "За проявленное мужество"

В среду, 1 ноября, в Совете Федерации состоялась десятая торжественная церемония награждения и чествования детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях, в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои". Председатель СФ Валентина Матвиенко вручила медаль "За проявленное мужество" 14-летнему Денису Федоркину из Самарской области, который рискуя собственной жизнью, спас двоих утопающих ребят.

Всероссийский гражданско-патриотический проект "Дети-герои" создан по инициативе заслуженного спасателя России, Героя России Юрия Воробьева и успешно реализуется с 2014 года. Масштабные мероприятия проекта проводятся под эгидой Совета Федерации при поддержке Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Приветствуя юных героев, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что по традиции встреча проходит в канун Дня народного единства: "Этот праздник напоминает нам о том, что любовь к своему отечеству, солидарность, стремление помогать людям были и остаются для нас главными ценностями на протяжении веков".

"В этом зале собрались дети-герои со всей России. Все вы очень разные, но вас объединяют самые главные, самые драгоценные человеческие качества — смелость, неравнодушие, милосердие. Своим примером вы доказали, что подвиг не знает возраста. И сегодня у нас есть замечательная возможность пожать руку каждому из вас, рассказать всей стране о ваших благородных поступках. И, конечно, сказать слова благодарности вашим родителям, бабушкам, дедушкам, учителям и наставникам — всем, кто воспитал таких замечательных ребят с большим, добрым сердцем", — сказала Валентина Матвиенко.

Председатель СФ отдельно отметила, что в этот день в Совете Федерации находятся ребята из воссоединенных регионов, которые вступили в ряды волонтеров и буквально под пулями доставляют гуманитарную помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов: "Считаю, что все без исключения дети и подростки, которые жили эти годы в Донбассе, Луганске, Запорожской и Херсонской областях — это настоящие герои, которые, как никто другой, с самого детства понимают и ценность человеческой жизни, и всепобеждающую силу справедливости".

Детям и подросткам вручеили памятные медали "За проявленное мужество". Награда учреждена Советом Федерации. Эта почетная награда не только символ признания подвига, но и вдохновения на свершение новых добрых дел и поступков.

Среди награжденных за смелость и неравнодушное отношение к чужой беде — 14-летний Денис Федоркин из Черноречья. Весенним днем на озере Песчаное из-за игр на воде могла случится настоящая трагедия. Двое мальчишек дурачились без присмотра взрослых и один, который не умел плавать, запрыгнул на друга, оба начали тонуть. Это увидел Денис. Он, не задумываясь, кинулся в воду, чтобы помочь детям. Денис спас двух утопающих ребят, вытащил их на берег и оказал им первую помощь. Благодаря храбрости Дениса Федоркина удалось избежать страшной трагедии.

Заслуженную награду подростку вручили председатель СФ Валентина Матвиенко, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, Герой России Илья Козлов и сенатор от Самарской области Андрей Кислов. Сенатор также вручил юному герою памятный подарок.

В заключительном слове председатель СФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что впереди у ребят — большой путь, и заслуженная награда Совета Федерации — далеко не последняя. "Желаю вам, чтобы то добро, которое вы сделали людям, вернулось к вам и вашим близким, чтобы вам всегда и во всем сопутствовала удача и, конечно, чтобы вы с достоинством носили звание героя и были примером", — заключила Валентина Матвиенко.