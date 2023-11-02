Два изготовителя мефедрона из Самары получили по 15 лет колонии

Самарский областной суд вынес приговор двоим участникам ОПГ, производившим наркотики. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе 2022 г. мужчины оборудовали в доме в Кинельском районе лабораторию по производству мефедрона. Когда подозреваемых задержали, в погребе дома матери одного из соучастников нашли более 2,2 кг наркотика, уже расфасованного в свертки.

В результате одного из обвиняемых суд приговорил к 15 годам лишения свободы, а второго — к 15 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.