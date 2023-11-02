Два изготовителя мефедрона из Самары получили по 15 лет колонии

Самарский областной суд вынес приговор двоим участникам ОПГ, производившим наркотики. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В августе 2022 г. мужчины оборудовали в доме в Кинельском районе лабораторию по производству мефедрона. Когда подозреваемых задержали, в погребе дома матери одного из соучастников нашли более 2,2 кг наркотика, уже расфасованного в свертки.
В результате одного из обвиняемых суд приговорил к 15 годам лишения свободы, а второго — к 15 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...