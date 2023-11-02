Музей-галерея "Заварка" будет работать в новом формате

Музей-галерея "Заварка" в Доме М. Д. Маштакова станет частью Музея Эльдара Рязанова.

Уже в ближайшие дни галерее откроется выставка "Прокудин-Горский. Типы России". Выставка посвящена уникальным снимкам новатора цветной фотографии в России. Она отражает визуальные образы народов России, показывает многообразие этносов, их образов жизни. В рамках работы выставки предусмотрены: лекции, мастер-классы, музыкальные выступления, фотопрогулки.

В ближайшие выходные, 4 и 5 ноября, в музей присоединится к акции "Ночь искусств 2023". Юные посетители научатся делать традиционные народные игрушки, а взрослые — познакомятся с историей дома в новом свете. Также гости побывают на экскурсии по дому, пообщаются с художницей Яной Арбузовой и присоединятся к чайной церемонии.

Вход на все мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации.

4 ноября Музей-галерея "Заварка" открыт с 13:00 до 22:00.

— 13:00 и 16:00 — обзорная экскурсия по Дому М. Д. Маштакова (0+). Здание — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, построенный в 1900 г. по проекту архитектора Александра Щербачева. Изюминкой дома являются уникальные сохранившиеся элементы: печи, потолок, двери, кусочки обоев и штукатурка.

Необходима предварительная запись: экскурсия в 13:00, экскурсия в 16:00.

— 13:00-15:00 — мастер-класс по созданию народной игрушки "Зайчик на пальчик" (6+). Под руководством мастера ребята сделают народную тряпичную игровую куклу.

— 17:00 — Мастер-класс по архитектурному макетированию (6+) от детской архитектурной школы. Ребята погрузятся в тему деревянной архитектуры и вдохновятся улочками домов начала XX века. Каждый участник создаст свой макет дома. Во время мастер-класса дети соберут улицу из фантазийной деревянной архитектуры участников.

Необходима предварительная запись по ссылке.

— 19:00 — Концерт самарской группы, соединяющей фольклор и современные жанры музыки (12+). Старинные песни Поволжья звучат по-новому: авторские обработки народных песен, давно забытые запевы снова живут под гитарные рифы.

Необходима предварительная запись по ссылке.

— 21:00 — Экскурсия при свечах "Дом Маштакова. После заката" (12+). Участники посетят один из самых красивых деревянных домов старой Самары. Зрители пройдутся по вечерним залам при свечах и узнают интересные факты о доме и его первом хозяине Михаиле Дементьевиче Маштакове.

Необходима предварительная запись по ссылке.

5 ноября Музей-галерея "Заварка" открыт с 12:00 до 20:00.

— 13:00 — Обзорная экскурсия по Дому М. Д. Маштакова (0+). Необходима предварительная запись по ссылке.

— 14:00-16:00 — Мастер-класс по созданию народной игрушки "Лошадка из лыка" (6+). Дети самостоятельно изготовят и украсят лошадку из лыка.

— 18:00-20:00 — Артист-ток с самарской художницей (12+). Участники вместе с педагогом создадут натюрморт интерьера самарского зодчества. Натюрморт можно будет забрать домой, а в пространстве создадут живопись-инсталляцию: где реальные предметы перейдут в иллюзорное пространство картины.

Необходима предварительная запись по ссылке.

6 ноября Музей-галерея "Заварка" открыт с 12:00 до 20:00.

— 13:00 и 16:00 — Обзорная экскурсия по Дому М. Д. Маштакова (0+).

Необходима предварительная запись: экскурсия в 13:00, экскурсия в 16:00.

— 18:00-20:00 — Чайная церемония "Поздний чай" (12+). Гости станут участниками настоящей чайной церемонии и смогут попробовать премиальный чай. Участники узнают об истории чайной традиции в России, о пути чая в нашу страну и особенностях русской чайной культуры. Они почувствуют вкус и аромат чая, который пили дворяне, купцы и мещане в Самаре на рубеже ХIX-ХХ веков.

Необходима предварительная запись по ссылке.