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Общество

Госавтоинспекция региона предупреждает об опасностях на дорогах осенью

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области напоминает о влиянии погодных явлений на дорожное движение и своевременной подготовке транспорта к эксплуатации в осенне-зимний период.

Фото: пресс-служба УГИБДД

Осень заморозки, выпадение осадков и, как следствие, плохая видимость обостряют дорожную обстановку. Незначительное понижение температуры воздуха ночью приводит к обледенению дорожного полотна.

Во избежание аварийных ситуаций в период межсезонья необходимо соблюдать безопасный скоростной режим; избегать резких необдуманных маневров; проявлять особую осторожность на участках дорог с ограниченной видимостью, на спусках и подъемах, а также вблизи пешеходных переходов; своевременно сменить автомобильные шины по сезону. Главной опасностью является внезапная смена погодных условий.

: "В течение ноября сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения, инспекторы дорожно-патрульной службы будут проводить профилактические беседы, направленные на своевременную замену летних шин на зимние, - комментирует заместитель начальника отдела региональной Госавтоинспекции Ольга Блохина, - разъяснять, что смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно снизить риск попадания в дорожно-транспортные происшествия, сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения. Каждый участник дорожного движения получит памятку по безопасности дорожного движения".

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