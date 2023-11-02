Госавтоинспекция региона предупреждает об опасностях на дорогах осенью

УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области напоминает о влиянии погодных явлений на дорожное движение и своевременной подготовке транспорта к эксплуатации в осенне-зимний период.
Осень заморозки, выпадение осадков и, как следствие, плохая видимость обостряют дорожную обстановку. Незначительное понижение температуры воздуха ночью приводит к обледенению дорожного полотна.
Во избежание аварийных ситуаций в период межсезонья необходимо соблюдать безопасный скоростной режим; избегать резких необдуманных маневров; проявлять особую осторожность на участках дорог с ограниченной видимостью, на спусках и подъемах, а также вблизи пешеходных переходов; своевременно сменить автомобильные шины по сезону. Главной опасностью является внезапная смена погодных условий.
: "В течение ноября сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения, инспекторы дорожно-патрульной службы будут проводить профилактические беседы, направленные на своевременную замену летних шин на зимние, - комментирует заместитель начальника отдела региональной Госавтоинспекции Ольга Блохина, - разъяснять, что смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно снизить риск попадания в дорожно-транспортные происшествия, сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения. Каждый участник дорожного движения получит памятку по безопасности дорожного движения".
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻