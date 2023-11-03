Грабитель отобрал у тольяттинца пакеты с продуктами

В Тольятти ранее судимый местный житель стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратился 36-летний мужчина, которого ограбили в подъезде на ул. 40 лет Победы. Незнакомец вырвал у него из рук два пакета с продуктами.
На записях с камер видеонаблюдения полицейские узнали уже имевшего судимости мужчину. Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что совершил преступление, будучи сильно пьяным.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".