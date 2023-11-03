Грабитель отобрал у тольяттинца пакеты с продуктами

В Тольятти ранее судимый местный житель стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 36-летний мужчина, которого ограбили в подъезде на ул. 40 лет Победы. Незнакомец вырвал у него из рук два пакета с продуктами.

На записях с камер видеонаблюдения полицейские узнали уже имевшего судимости мужчину. Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что совершил преступление, будучи сильно пьяным.