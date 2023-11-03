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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Генподрядчика берегоукрепления в Рождествено вновь банкротят

МОСКВА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Москвы принял заявление о банкротстве ООО "С.И.Т.И.", известное в Самарской области по скандалу с берегоукреплением в Рождествено.

Заявление о несостоятельности подало самарское ООО "Техномир", которому "С.И.Т.И." задолжал 14,5 млн руб. за перевозку грузов по договору 2016 года. Компания была ликвидирована в 2021 году. Позже для расчетов с кредиторами было обнаружено нераспределенное имущество в виде дебиторской задолженности "С.И.Т.И.". Это послужило поводом для обращения с иском о банкротстве.

Также в суд подал другой поставщик "С.И.Т.И." с самарской пропиской - ООО Производственный комплекс "Росэлектрик". Организация требует выплаты 23,7 млн руб. по договору поставки и более 9 млн неустойки.

Напомним, "С.И.Т.И." проводил работы по берегоукреплению в Рождествено в 2015-2016 годах. Не исполнил контракт, компания погрязла в судебных спорах о возврате государственных денег. В ходе уголовного дела берегоукрепление признали некачественным, однако ответственность за это понес гендиректор субподрядчика. "С.И.Т.И." избежал ответственности за результат.

В 2019 г. организацию подвели под банкротство, но вскоре истец отказался от требований.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "С.И.Т.И." в 2020 г. сменило самарский регион регистрации на Москву. Последние годы компания выигрывала подряды в Саратовской области и Ханты-Мансийском Автономном округе. В 2022 г. выручка упала на 99% и составила 8 млн руб., чистая прибыль - 619 тыс. рублей. Гендиректором и собственником организации выступает Сергей Рейнюк.

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