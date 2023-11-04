В кургане у Новокуйбышевска найдено 14 погребений срубной культуры

В кургане около села Семеновка в Новокуйбышевске сотрудники "Поволжского археологического центра" исследовали 14 погребений позднего бронзового века срубной культурно-исторической общности.

Археологи раскопали курган № 1 курганного могильника Семеновка II, который попадает в зону планируемой застройки. Они вскрыли насыпь площадью 1156 кв. м и обнаружили под ней 14 захоронений.

Захороненные располагались в скорченном положении на левом боку. Их головы были ориентированы на северо-восток с небольшими отклонениями.

Вместе с человеческими останками в могильных ямах находилось один — два глиняных сосуда, которые располагались перед лицом погребенного и в засыпке могильной ямы.

В одном из захоронений на руках погребенного были надеты бронзовые желобчатые браслеты. В одном из женских погребений в районе грудной клетки были найдены каменные и сердоликовые бусы. На голове был мелкий бисер из раковины, который, предположительно, украшал головной убор женщины.

Такой обряд захоронения и сопровождающий его керамический и металлический инвентарь указывает на то, что исследованный курган относится ко времени существования срубной культурно-исторической общности (17-16 вв. до н. э.), сообщает УГООКН Самарской области.