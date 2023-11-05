В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помогли замерзающим людям на дороге

29 октября около 7 утра экипажу ДПС была передана информация о том, что на 25 км автодороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" на обочине стоит сломанный пассажирский автобус с людьми.

Прибывшие на место сотрудники ДПС выяснили, что во время движения у междугородного автобуса возникла техническая неисправность, сломался генератор, а в последующем разрядились два аккумулятора. Помимо водителя в автобусе находилось около 27 пассажиров. На улице было +6 градусов и шел дождь.

Сотрудники Госавтоинспекции принялись первым делом пересаживать 16 замерзших женщин и детей в попутный маршрутный транспорт для размещения их в ближайшем придорожном кафе, где можно было в тепле дождаться подменного автобуса. Разряженные аккумуляторы сотрудники Госавтоинспекции помогли отвезти на СТО пгт. Алексеевка в Кинельском районе для ремонта.