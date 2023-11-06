В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Полицейские задержали в Тольятти 24-летнего уроженца Таджикистан по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

5 ноября в СМИ появилось видео, на котором зафиксировано, как мужчина в маршрутном автобусе нецензурно ругался на пассажиров и угрожал им.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). 6 ноября живущего в Самарской области мужчину задержали при участии ОМОНа.