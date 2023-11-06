В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Полицейские задержали в Тольятти 24-летнего уроженца Таджикистан по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
5 ноября в СМИ появилось видео, на котором зафиксировано, как мужчина в маршрутном автобусе нецензурно ругался на пассажиров и угрожал им.
В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). 6 ноября живущего в Самарской области мужчину задержали при участии ОМОНа.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".