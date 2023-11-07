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Строительство Строительство и недвижимость

В областном бюджете заложили средства на строительство детской поликлиники в Октябрьском районе

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, что в Октябрьском районе Самары появится новая детская поликлиника. Информация об этом размещена в документах к публичным слушаниями по проекту закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Министерство строительства Самарской области опубликовало информацию о старте публичных слушаний по проекту закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Общественное обсуждение проекта закона в сфере деятельности ведомства с представителями общественности состоится 24 ноября в 15.30 в здании министерства (ул. Самарская, д. 146А).

В общей сложности в течение трех лет минстрою предстоит освоить 22,1 млрд рублей. Из этой суммы 5,4 млрд рублей выделены на нацпроекты: "Жилье и городская среда" (1,32 млрд рублей), "Демография" (345,3 млн рублей), "Образование" (1,44 млрд рублей), Культура" (760 млн рублей), "Здравоохранение" (1,52 млрд рублей).

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" запланировано, в том числе, проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского в Октябрьском районе Самары. На это предполагается выделить 95,8 млн рублей из областной казны: 23,66 млн рублей в 2024 году, 72,13 млн — в 2025-м.

Напомним, в январе 2020 года стало известно, что правительство Самарской области ищет концессионеров на 43 объекта.

В их числе оказалось и строительство поликлиники в Октябрьском районе. Заключение концессионного соглашения с инвестором было запланировано на 2020 год, но данных об инвесторе не было. Разработкой проекта занимался "ТеррНИИгражданпроект".

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