На строительство межвузовского кампуса выделят более 1 млрд рублей

Сумма капитального гранта на создание международного межвузовского кампуса IT-направления в Самаре составила около 1 млрд рублей. Об этом стало известно из документов к публичным слушаниям по проекту закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Планируется, что 100 млн рублей будет выделено в 2024 году, 721 млн рублей — в 2025-м и 220,8 млн рублей — в 2026 году. В качестве источника финансирования указана городская казна.

Напомним, сейчас в регионе утверждается архитектурная концепция кампуса, который планируют построить возе стадиона "Солидарность Самара Арена" в рамках нацпроекта "Наука и университеты". В начале октября варианты были представлены кабмину Самарской области.

Срок реализации проекта — 2027 год. Финансирование предполагает участие федерального и областного бюджетов, а также средств концессионера.