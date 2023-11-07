На строительство межвузовского кампуса выделят более 1 млрд рублей

Сумма капитального гранта на создание международного межвузовского кампуса IT-направления в Самаре составила около 1 млрд рублей. Об этом стало известно из документов к публичным слушаниям по проекту закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
Планируется, что 100 млн рублей будет выделено в 2024 году, 721 млн рублей — в 2025-м и 220,8 млн рублей — в 2026 году. В качестве источника финансирования указана городская казна.
Напомним, сейчас в регионе утверждается архитектурная концепция кампуса, который планируют построить возе стадиона "Солидарность Самара Арена" в рамках нацпроекта "Наука и университеты". В начале октября варианты были представлены кабмину Самарской области.
Срок реализации проекта — 2027 год. Финансирование предполагает участие федерального и областного бюджетов, а также средств концессионера.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?