16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Повесили долг на 15 миллионов": сельский бизнесмен судится с отцом судьи за магазин В Сызрани пресечена подготовка нападения на школу В Самарской области подвели итоги рейдов ГИБДД, прошедших в минувшие выходные Ветерана летчика-чернобыльца принуждают вернуть государству 25 млн рублей На скважине "Регион-нефти" пострадали три человека

Происшествия

"Повесили долг на 15 миллионов": сельский бизнесмен судится с отцом судьи за магазин

СЕРГИЕВСК. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники правоохранительных органов и суды разбираются в странной истории с магазином в Сергиевском районе. С жалобами обратился владелец магазина в Суходоле Александр Журавлев.

Со слов Журавлева и его юриста, он приобретал магазин площадью 552,1 кв. м. в пос. Суходол на ул. Мира, 18. Купило помещение "П"-образной формы ООО "Капитал М", учредителем которого Журавлев являлся ранее, у ЗАО  "Сергиевскторгнефть". А руководил второй компанией Анатолий Тюленев. Как следует из техпаспорта, на момент купли-продажи здание было площадью 552,1 кв. м.

Однако Тюленев теперь с такой историей не согласен и настаивает, что часть здания под литерой "Б" в сделку не входила.

"Начиная с 2004 года ЗАО "Сергиевскторгнефть" в лице директора Анатолия Тюленева, а с 1 декабря 2012 года — непосредственно Тюленев А.С., как единственный учредитель общества, к которому перешли права на его имущество после ликвидации, предпринимает систематические действия, направленные на изъятие части здания магазина", — пишет в жалобах Журавлев.

Тюленев доказывает, что часть здания — склад стройматериалов "Сергиевскторгнефть". И суд вынес решение об истребовании помещения в пользу Тюленева. Позже суды выносят еще ряд решений о взыскании с Журавлева в пользу Тюленева неполученных доходов якобы за пользование складом последнего. На сегодняшний день общая сумма взысканий с Журавлева — более 15 млн рублей.

Журавлев тем временем считает, что Тюленев просто вводит всех в заблуждение и извлекает материальную выгоду.

"Возможно, что не последнюю роль в решениях судов сыграло то, что сын Тюленева занимает должность председателя Сергиевского районного суда. Это послужило основанием для самоотвода состава суда и передачи дела в Волжский районный суд", — рассказал Журавлев на недавнем приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Кроме прочего, Журавлев утверждает, что оппоненты фальсифицировали доказательств. Согласно экспертизе, которая есть в распоряжении редакции, один из документов, представленных суду, "изготовлен путем монтажа". В итоге Журавлев написал заявление в полицию о фальсификации доказательств и мошенничестве.

"Материалы доследственной проверки переданы в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации, для принятия процессуального решения", — сообщили на это редакции в ГУ МВД по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3