"Повесили долг на 15 миллионов": сельский бизнесмен судится с отцом судьи за магазин

Сотрудники правоохранительных органов и суды разбираются в странной истории с магазином в Сергиевском районе. С жалобами обратился владелец магазина в Суходоле Александр Журавлев.

Со слов Журавлева и его юриста, он приобретал магазин площадью 552,1 кв. м. в пос. Суходол на ул. Мира, 18. Купило помещение "П"-образной формы ООО "Капитал М", учредителем которого Журавлев являлся ранее, у ЗАО "Сергиевскторгнефть". А руководил второй компанией Анатолий Тюленев. Как следует из техпаспорта, на момент купли-продажи здание было площадью 552,1 кв. м.

Однако Тюленев теперь с такой историей не согласен и настаивает, что часть здания под литерой "Б" в сделку не входила.

"Начиная с 2004 года ЗАО "Сергиевскторгнефть" в лице директора Анатолия Тюленева, а с 1 декабря 2012 года — непосредственно Тюленев А.С., как единственный учредитель общества, к которому перешли права на его имущество после ликвидации, предпринимает систематические действия, направленные на изъятие части здания магазина", — пишет в жалобах Журавлев.

Тюленев доказывает, что часть здания — склад стройматериалов "Сергиевскторгнефть". И суд вынес решение об истребовании помещения в пользу Тюленева. Позже суды выносят еще ряд решений о взыскании с Журавлева в пользу Тюленева неполученных доходов якобы за пользование складом последнего. На сегодняшний день общая сумма взысканий с Журавлева — более 15 млн рублей.

Журавлев тем временем считает, что Тюленев просто вводит всех в заблуждение и извлекает материальную выгоду.

"Возможно, что не последнюю роль в решениях судов сыграло то, что сын Тюленева занимает должность председателя Сергиевского районного суда. Это послужило основанием для самоотвода состава суда и передачи дела в Волжский районный суд", — рассказал Журавлев на недавнем приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Кроме прочего, Журавлев утверждает, что оппоненты фальсифицировали доказательств. Согласно экспертизе, которая есть в распоряжении редакции, один из документов, представленных суду, "изготовлен путем монтажа". В итоге Журавлев написал заявление в полицию о фальсификации доказательств и мошенничестве.

"Материалы доследственной проверки переданы в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации, для принятия процессуального решения", — сообщили на это редакции в ГУ МВД по Самарской области.