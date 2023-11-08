В Самарской области открылась новая молочная ферма

Новая молочно-товарная ферма начала работу в Шенталинском районе. Открытие фермы на 632 головы крупного рогатого скота стало первым этапом реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса на 1264 молочные коровы.
Данный проект внесен в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области, и находится на особом контроле губернатора и правительства. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность поддержки животноводства, поскольку эта подотрасль АПК не только обеспечивает жителей качественными местными продуктами питания, но и создает круглогодичные рабочие места на сельских территориях.
"Развивать собственное животноводство просто необходимо — это вопрос продовольственной безопасности, — отмечал ранее губернатор. — Животноводство в сельском хозяйстве — это следующий технологический передел, создающий добавочную стоимость, это новые рабочие места, круглогодичная занятость сельчан".
В рамках проекта в селе Карабикулово Шенталинского района будет создано 86 новых рабочих мест.
Новая ферма включает в себя доильно-молочный блок с оборудованием доильного зала типа "елочка" и 4 коровника. В ближайшей перспективе — строительство еще четырех сооружений.
"Этот проект собрал все, что есть передовое сейчас в отрасли: это и кровля с коньком-окном, и продуманная система вентиляции, и теплые галереи, соединяющие все пять корпусов. Главное — здесь животным хорошо и просторно", — сказал учредитель ООО "Карабикулово" Фуат Гарифов.
Современное оборудование дает возможность составлять и контролировать рацион всего стада, что позволит добиться хороших показателей по надоям. "Планируется получать более 8,5 тысяч литров молока на каждую молочную корову в год, но благодаря современным подходам и разработкам есть и точки роста, вполне возможно получать до 10 тысяч литров молока в год", — поделился планами зоотехник предприятия Рафик Бикмухаметов.
"Новая ферма — это первый этап реализации инвестиционного проекта, который поддержан Правительством Самарской области и лично Дмитрием Игоревичем Азаровым. В планах — уже в следующем году начало строительства второй очереди молочного комплекса", — говорит глава Шенталинского района Александр Лемаев.
"Инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства дороги и важны региону. Отрадно, что сегодня производственная деятельность животноводческих предприятий вышла на качественно новый уровень: это касается и условий содержания, кормления сельхозживотных, и организации труда работников. Грамотное управление животноводческими комплексом сделало предприятие самодостаточным. Здесь создан полный цикл производства: от полевых работ до доставки готового продукта потребителю", — подчеркнула врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Рузалия Насырова.
За 9 месяцев текущего года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 357,7 тыс. тонн, что на 8,7 тыс. тонн выше уровня 2022 года. В Самарской области ежегодно отмечается рост продуктивности дойного стада в сельскохозяйственных организациях. По итогам 2022 года она составила 7075 кг, что на 305 кг выше уровня 2021 года. Прибавка по данному показателю ожидается и в текущем году.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?