В Самарской области открылась новая молочная ферма

Новая молочно-товарная ферма начала работу в Шенталинском районе. Открытие фермы на 632 головы крупного рогатого скота стало первым этапом реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса на 1264 молочные коровы.

Данный проект внесен в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области, и находится на особом контроле губернатора и правительства. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность поддержки животноводства, поскольку эта подотрасль АПК не только обеспечивает жителей качественными местными продуктами питания, но и создает круглогодичные рабочие места на сельских территориях.

"Развивать собственное животноводство просто необходимо — это вопрос продовольственной безопасности, — отмечал ранее губернатор. — Животноводство в сельском хозяйстве — это следующий технологический передел, создающий добавочную стоимость, это новые рабочие места, круглогодичная занятость сельчан".

В рамках проекта в селе Карабикулово Шенталинского района будет создано 86 новых рабочих мест.

Новая ферма включает в себя доильно-молочный блок с оборудованием доильного зала типа "елочка" и 4 коровника. В ближайшей перспективе — строительство еще четырех сооружений.

"Этот проект собрал все, что есть передовое сейчас в отрасли: это и кровля с коньком-окном, и продуманная система вентиляции, и теплые галереи, соединяющие все пять корпусов. Главное — здесь животным хорошо и просторно", — сказал учредитель ООО "Карабикулово" Фуат Гарифов.

Современное оборудование дает возможность составлять и контролировать рацион всего стада, что позволит добиться хороших показателей по надоям. "Планируется получать более 8,5 тысяч литров молока на каждую молочную корову в год, но благодаря современным подходам и разработкам есть и точки роста, вполне возможно получать до 10 тысяч литров молока в год", — поделился планами зоотехник предприятия Рафик Бикмухаметов.

"Новая ферма — это первый этап реализации инвестиционного проекта, который поддержан Правительством Самарской области и лично Дмитрием Игоревичем Азаровым. В планах — уже в следующем году начало строительства второй очереди молочного комплекса", — говорит глава Шенталинского района Александр Лемаев.

"Инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства дороги и важны региону. Отрадно, что сегодня производственная деятельность животноводческих предприятий вышла на качественно новый уровень: это касается и условий содержания, кормления сельхозживотных, и организации труда работников. Грамотное управление животноводческими комплексом сделало предприятие самодостаточным. Здесь создан полный цикл производства: от полевых работ до доставки готового продукта потребителю", — подчеркнула врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Рузалия Насырова.

За 9 месяцев текущего года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 357,7 тыс. тонн, что на 8,7 тыс. тонн выше уровня 2022 года. В Самарской области ежегодно отмечается рост продуктивности дойного стада в сельскохозяйственных организациях. По итогам 2022 года она составила 7075 кг, что на 305 кг выше уровня 2021 года. Прибавка по данному показателю ожидается и в текущем году.