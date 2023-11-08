В Самарской области осудили предпринимателя, подкупившего ветврача

В Самарской области вынесли приговор жителю Жигулевска, которого обвиняли в даче взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В январе 2022 г. мужчина обратился к ветеринару "СВО" "Сызранская районная СББЖ". Он хотел получить фиктивный осмотр мяса и транспорта без реальной проверки. Так, с 13 января по 12 августа 2022 г. подсудимый перевел ветврачу 267,6 тыс. руб. в качестве взятки.
Мужчина полностью признал вину и получил штраф 1 млн рублей.
Врач уже осудили ранее — ему назначили штраф 1,6 млн руб. и на пять лет запретили заниматься государственным ветконтролем.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...