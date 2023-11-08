В Самарской области осудили предпринимателя, подкупившего ветврача

В Самарской области вынесли приговор жителю Жигулевска, которого обвиняли в даче взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2022 г. мужчина обратился к ветеринару "СВО" "Сызранская районная СББЖ". Он хотел получить фиктивный осмотр мяса и транспорта без реальной проверки. Так, с 13 января по 12 августа 2022 г. подсудимый перевел ветврачу 267,6 тыс. руб. в качестве взятки.

Мужчина полностью признал вину и получил штраф 1 млн рублей.

Врач уже осудили ранее — ему назначили штраф 1,6 млн руб. и на пять лет запретили заниматься государственным ветконтролем.