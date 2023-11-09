К успеху на "Бизоне": российский инжиниринг спецтехники набирает обороты

Самоходная техника BEEZONE в Россию пришла издалека — сначала компания поставляла садовую технику из Китая, а в 2017 г. было открыто первое в стране сборочное производство бульдозеров. Сейчас грунтовые катки, фронтальные погрузчики, бульдозеры, гусеничные экскаваторы различных модификаций и другая техника собираются на трех российских производственных площадках Дальнего Востока, а также на нескольких крупнейших предприятиях Китая.

В производстве техники BEEZONE используются достижения российского инжиниринга и собственные патенты на элементы конструкции. Продвижению техники на отечественный рынок способствует не только дилерская сеть бренда, но и дополнительные финансовые инструменты.

К примеру, лизинговая компания CARCADE запустила специальную программу финансирования специальной техники BEEZONE, по которой официальный дистрибьютор, компания ООО "Техсервис-МСК", предоставляет скидки от 100 до 800 тыс. рублей при оформлении лизинга избранных моделей самоходной техники марки.

До конца 2023 года клиенты CARCADE могут приобрести грунтовые катки, фронтальные погрузчики, бульдозеры и гусеничные экскаваторы различных модификаций с использованием корпоративной скидки в графике лизингового договора. Условия распространяются только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы. Так, например, фронтальный погрузчик BEEZONE 956GT станет дешевле на 150 тысяч рублей, гусеничный экскаватор модификации B210EW доступен с выгодой в размере 500 000 рублей, а на бульдозер BEEZONE D32 максимальная скидка на лизинг составит 800 тысяч рублей.

Компания "Техсервис-МСК" — это московский филиал холдинга "Техсервис". Компания специализируется на поставках тяжёлой техники, запчастей, материалов и комплектующих. Основанная в 1994 году, компания располагает 18 филиалами по всей России — благодаря такой разветвленной структуре партнёр способен организовать быструю поставку крупногабаритной техники практически в любой регион страны. Благодаря партнёрским связям с крупнейшими мировыми производителями порядка 70 заводов и торговых домов, компания имеет весомую поддержку в поставках, продвижении лучшей продукции и сервисной поддержке на российском рынке.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, рефинансирование, регистрация ТС в ГИБДД и ГосТехНадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.