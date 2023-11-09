К успеху на "Бизоне": российский инжиниринг спецтехники набирает обороты

Самоходная техника BEEZONE в Россию пришла издалека — сначала компания поставляла садовую технику из Китая, а в 2017 г. было открыто первое в стране сборочное производство бульдозеров. Сейчас грунтовые катки, фронтальные погрузчики, бульдозеры, гусеничные экскаваторы различных модификаций и другая техника собираются на трех российских производственных площадках Дальнего Востока, а также на нескольких крупнейших предприятиях Китая.
В производстве техники BEEZONE используются достижения российского инжиниринга и собственные патенты на элементы конструкции. Продвижению техники на отечественный рынок способствует не только дилерская сеть бренда, но и дополнительные финансовые инструменты.
К примеру, лизинговая компания CARCADE запустила специальную программу финансирования специальной техники BEEZONE, по которой официальный дистрибьютор, компания ООО "Техсервис-МСК", предоставляет скидки от 100 до 800 тыс. рублей при оформлении лизинга избранных моделей самоходной техники марки.
До конца 2023 года клиенты CARCADE могут приобрести грунтовые катки, фронтальные погрузчики, бульдозеры и гусеничные экскаваторы различных модификаций с использованием корпоративной скидки в графике лизингового договора. Условия распространяются только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы. Так, например, фронтальный погрузчик BEEZONE 956GT станет дешевле на 150 тысяч рублей, гусеничный экскаватор модификации B210EW доступен с выгодой в размере 500 000 рублей, а на бульдозер BEEZONE D32 максимальная скидка на лизинг составит 800 тысяч рублей.
Компания "Техсервис-МСК" — это московский филиал холдинга "Техсервис". Компания специализируется на поставках тяжёлой техники, запчастей, материалов и комплектующих. Основанная в 1994 году, компания располагает 18 филиалами по всей России — благодаря такой разветвленной структуре партнёр способен организовать быструю поставку крупногабаритной техники практически в любой регион страны. Благодаря партнёрским связям с крупнейшими мировыми производителями порядка 70 заводов и торговых домов, компания имеет весомую поддержку в поставках, продвижении лучшей продукции и сервисной поддержке на российском рынке.
Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев.
Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, рефинансирование, регистрация ТС в ГИБДД и ГосТехНадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.