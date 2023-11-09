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Общество

В Самарской области планируют ликвидировать очередь на жилье для сирот к 2030 году

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области утверждена программа поэтапной ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, относящихся к указанной категории, на территории Самарской области до 2030 года. Распоряжение областного правительства опубликовано в среду, 8 ноября.

Фото: © РИА Новости / Биятов Евгений

По данным министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области на 1 января 2023 года в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, относящихся к указанной категории, и достигших возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жильем из специализированного муниципального фонда — 5379 человек. Из них право на обеспечение жильем к тому моменту наступило у 2876 человек. Накопившаяся задолженность по реализации жилищных прав детей-сирот имеется перед 2272 гражданами.

Кроме того, необходимо учитывать количество человек, ежегодно включаемых в список. С 2019 по 2022 гг. в него включены 3420 человек, ежегодно список пополняют от 798 до 944 нуждающихся. Таким образом, проблема признана актуальной и находится на особом контроле в областном правительстве. Предполагается, что к 2030 г. задолженность будет полностью ликвидирована.

Программа содержит целый спектр мероприятий, среди которых есть превентивные (анализ причин возможного увеличения численности детей-сирот), законодательные (совершенствование региональной законодательной базы) и надзорные (контроль за сохранностью жилых помещений с предоставлением единовременных выплат на их ремонт).

Предусмотрены меры по профилактике правонарушений и злоупотреблений в данной сфере — мониторинг процесса включения в списки граждан из числа сирот и организация эффективного расходования бюджетных средств.

Также планируется, что ежегодно с 2023 г. для сирот будет приобретаться не менее 580 помещений.

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