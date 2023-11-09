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Сенатор Андрей Кислов внес в Госдуму законопроект для сохранения темпов газификации регионов

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор от Самарской области, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов внес в Госдуму законопроект о продлении полномочий региональных властей утверждать градостроительные проекты по газоснабжению без проведения публичных слушаний. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы.

По информации "Парламентской газеты", большинство регионов продолжают вести проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы для развития газоснабжения и газификации. Для ускорения процедуры правительство региона имеет право утверждать градостроительные проекты и изменения в них без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Региональные правительства наделены этими полномочиями до конца 2023 года. Сенатор предлагает продлить их на 2024 и 2025 годы.

"Предлагаемая норма востребована с целью сохранения темпов газификации субъектов Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что газ подведен к границам 750 тыс. участков в России, почти 400 тыс. домовладений уже полностью подключены к газу. Спикер Верхней палаты напомнила, что старт программе дал президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию РФ в 2021 г., ее реализация должна завершиться в 2025 году.

Андрей Кислов в течение трех созывов возглавлял в региональном парламенте комитет по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Более 20 лет он возглавлял компанию "Газпром межрегионгаз Самара". За это время уровень газификации Самарской области удалось поднять до одного из самых высоких в стране — 99,4%. За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса присвоено звание "Почетный работник газовой промышленности".

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