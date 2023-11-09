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Новикомбанк отмечен медалью "30 лет успешной деятельности на банковском рынке России"

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк (опорный банк Госкорпорации Ростех) и его Председатель Правления Елена Георгиева отмечены высокими наградами Международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина за особые заслуги в банковской сфере. Церемония награждения лауреатов состоялась в Москве.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Цель премии имени П.А. Столыпина — активное продвижение российских компаний, задействованных в сфере импортозамещения, включая разработку новых продуктов финансирования, а также внедрение отечественных информационных технологий и промышленных проектов. В меняющихся экономических условиях особенно важно повышать авторитет российских производителей, создавать институты лидеров рынка, а самое главное — формировать имидж России как лидирующего производителя товаров и услуг на мировом рынке.

Церемония чествования лауреатов собрала ведущих банкиров, финансистов, политиков, руководителей системообразующих предприятий из всех регионов России.

Общественный совет по наградам премии, возглавляемый вице-президентом РСПП Александром Мурычевым, наградил Новикомбанк Юбилейной медалью "30 лет успешной деятельности на банковском рынке России". На решение повлияли значимость кредитного учреждения, его вклад в развитие экономики страны, высокие рейтинги и устойчивый рост на протяжении 30 лет.

Александр Мурычев подчеркнул, что Новикомбанк — лидер финансового сектора, который эффективно работает на благо российской промышленности. Успешные показатели его деятельности свидетельствуют о правильно выбранных стратегических направлениях развития, компетентности руководства и высоком профессионализме сотрудников банка.

В торжественной обстановке Александр Мурычев также вручил Председателю Правления Новикомбанка Елене Георгиевой Орден "России честь приумножая" за большой личный вклад в развитие экономики страны.

"Благодарю уважаемое профессиональное жюри премии за высокую оценку нашей работы. Мы рады, что выбранный банком курс на первоочередную поддержку реального сектора экономики с опорой на инновационность способствует успешной реализации значимых проектов наших клиентов — высокотехнологичных предприятий, чья деятельность критически важна для уверенного роста российской экономики. Мы и дальше будем прилагать все усилия для того, чтобы оставаться гарантом надежности и стабильности приоритетных отраслей промышленности", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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