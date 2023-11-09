В Самарской области осудили двоих владельцев оружейного арсенала

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор двоим жителям Самары, которых обвиняли в приобретении и хранении оружия, боеприпасов и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Двое самарцев осенью 2016 г. нашли в бесхозном гараже арсенал оружия: три РПГ-22, прицелы, автомат АКС-74, пистолет-пулемет и 650 патронов разного калибра. Все это они мужчины перевезли в гараж, а позже — на садовый участок в с. Старосемейкино. Летом 2022 г. полицейские нашли оружие.

Помимо этого, одного из мужчин признали виновным в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Суд назначил одному из самарцев семь лет и два месяца лишения свободы, а второму — шесть лет и восемь месяцев лишения свободы. Оба они отправятся в колонию строгого режима.