С инвестором портового элеватора в Приволжском районе прекратили договор

Областные власти прекратили действие инвестиционного меморандума с ООО "Домостроительный комбинат "Самарский" по строительству портового зернового элеватора в Приволжском районе.

Напомним, элеватор на 100 тыс. т зерна предполагалось построить в селе Приволжье. Для этих целей компании в 2021 г. предоставили в аренду земельный участок площадью 51,47 тыс. кв. м на ул. Набережной.

На элеваторе планировались отгрузки зерновых культур на прямой экспорт крупнотоннажным водным транспортом. Проект оценивался в 1,94 млрд рублей. Проектировалось трудоустройство 37 человек.

В сентябре 2023 г. министерство экономического развития и инвестиций Самарской области прекратило действие меморандума с ООО "Домостроительный комбинат "Самарский". 8 ноября было аннулировано распоряжение губернатора о реализации инвестпроекта.

Администрация Приволжского района обратилась в суд за расторжением договора аренды земли. В районной администрации ответили, что местной власти ничего не известно о деталях произошедшего, проект не реализован. По неофициальной информации, инвестор не готов был вкладываться в строительство.