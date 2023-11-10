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С инвестором портового элеватора в Приволжском районе прекратили договор

ПРИВОЛЖЬЕ. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Областные власти прекратили действие инвестиционного меморандума с ООО "Домостроительный комбинат "Самарский" по строительству портового зернового элеватора в Приволжском районе.

Фото: https://vk.com/publicprivolie?ysclid=losk3zqiq6964180209

Напомним, элеватор на 100 тыс. т зерна предполагалось построить в селе Приволжье. Для этих целей компании в 2021 г. предоставили в аренду земельный участок площадью 51,47 тыс. кв. м на ул. Набережной.

На элеваторе планировались отгрузки зерновых культур на прямой экспорт крупнотоннажным водным транспортом. Проект оценивался в 1,94 млрд рублей. Проектировалось трудоустройство 37 человек.

В сентябре 2023 г. министерство экономического развития и инвестиций Самарской области прекратило действие меморандума с ООО "Домостроительный комбинат "Самарский". 8 ноября было аннулировано распоряжение губернатора о реализации инвестпроекта.

Администрация Приволжского района обратилась в суд за расторжением договора аренды земли. В районной администрации ответили, что местной власти ничего не известно о деталях произошедшего, проект не реализован. По неофициальной информации, инвестор не готов был вкладываться в строительство.

По данным ИАС Seldon.Basis ООО "ДСК "Самарский" зарегистрировано в Самаре в 2014 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - сельскохозяйственная после сбора урожая. Изначально владельцем компании был основатель крупной подрядной организации - ООО "С.И.Т.И." - Сергей Рейнюк. Затем долю (100%) в "ДСК "Самарский" купил Александр Афанасьев.

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