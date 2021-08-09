В Приволжском районе появится зерновой портовый элеватор

ООО "Домостроительный комбинат "Самарский" построит в Приволжском районе масштабный инвестиционный проект — зерновой портовый элеватор на 100 тыс. тонн. Распоряжение о реализации проекта опубликовано на сайте правительства региона и подписано губернатором Дмитрием Азаровым.

В соответствии с распоряжением, органу МСУ Приволжского района, уполномоченному в сфере распоряжения земельными участками, рекомендовано предоставить компании в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 51,47 тыс. кв. метров на ул. Набережной в селе Приволжье. На этой территории планируется разместить производственные и административные здания.

Напомним, речь о создании зернового портового элеватора мощностью 100 тыс. тонн шла в ноябре 2020 года. На объекте планируют осуществлять отгрузки зерновых культур на прямой экспорт крупнотоннажным водным транспортом. Проект оценивается в 1,94 млрд рублей. Предполагается, что на элеваторе возможно трудоустройство 37 человек.