В Приволжском районе появится зерновой портовый элеватор

ООО "Домостроительный комбинат "Самарский" построит в Приволжском районе масштабный инвестиционный проект — зерновой портовый элеватор на 100 тыс. тонн. Распоряжение о реализации проекта опубликовано на сайте правительства региона и подписано губернатором Дмитрием Азаровым.
В соответствии с распоряжением, органу МСУ Приволжского района, уполномоченному в сфере распоряжения земельными участками, рекомендовано предоставить компании в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 51,47 тыс. кв. метров на ул. Набережной в селе Приволжье. На этой территории планируется разместить производственные и административные здания.
Напомним, речь о создании зернового портового элеватора мощностью 100 тыс. тонн шла в ноябре 2020 года. На объекте планируют осуществлять отгрузки зерновых культур на прямой экспорт крупнотоннажным водным транспортом. Проект оценивается в 1,94 млрд рублей. Предполагается, что на элеваторе возможно трудоустройство 37 человек.
По данным ИАС Seldon.Basis ООО "ДСК "Самарский" зарегистрировано в Самаре в 2014 г. с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — сельскохозяйственная после сбора урожая. Владельцем ООО является Александр Афанасьев, выступающий также совладельцем ООО "Апекс-2" (с 2019 г.), ООО "Средне-Волжский агрокомбинат" (с 2015 г.), ООО "Бизнесактив" (с 2014 г.). Также был совладельцем ООО "Элком" с 2012 по 2018 гг. (компания прекратила свою деятельность летом 2018 г.).