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Пищевая промышленность АПК и пищепром

В Приволжском районе появится зерновой портовый элеватор

ПРИВОЛЖЬЕ. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Домостроительный комбинат "Самарский" построит в Приволжском районе масштабный инвестиционный проект — зерновой портовый элеватор на 100 тыс. тонн. Распоряжение о реализации проекта опубликовано на сайте правительства региона и подписано губернатором Дмитрием Азаровым.

В соответствии с распоряжением, органу МСУ Приволжского района, уполномоченному в сфере распоряжения земельными участками, рекомендовано предоставить компании в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 51,47 тыс. кв. метров на ул. Набережной в селе Приволжье. На этой территории планируется разместить производственные и административные здания.

Напомним, речь о создании зернового портового элеватора мощностью 100 тыс. тонн шла в ноябре 2020 года. На объекте планируют осуществлять отгрузки зерновых культур на прямой экспорт крупнотоннажным водным транспортом. Проект оценивается в 1,94 млрд рублей. Предполагается, что на элеваторе возможно трудоустройство 37 человек.

По данным ИАС Seldon.Basis ООО "ДСК "Самарский" зарегистрировано в Самаре в 2014 г. с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — сельскохозяйственная после сбора урожая. Владельцем ООО является Александр Афанасьев, выступающий также совладельцем ООО "Апекс-2" (с 2019 г.), ООО "Средне-Волжский агрокомбинат" (с 2015 г.), ООО "Бизнесактив" (с 2014 г.). Также был совладельцем ООО "Элком" с 2012 по 2018 гг. (компания прекратила свою деятельность летом 2018 г.). 

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

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