В центре Самары ограничат движение на ул. Чапаевской

В Самаре ограничат движение в связи с ремонтом теплосетей около дома № 208 по ул. Чапаевской.

Ограничение будет действовать с 5:00 11 ноября до 00:00 13 ноября в районе пересечения улиц Чапаевской и Вилоновской.

В это время автобусы № 24 (в сторону Хлебной площади) будут следовать в объезд: по ул. Молодогвардейской — ул. Вилоновской — ул. Фрунзе — ул. Шостаковича — ул. Чапаевской и далее — по своему маршруту. Схема движения в обратном направлении не изменится.

Полностью движение по участку планируют возобновить в 5:00 13 ноября.