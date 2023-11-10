В центре Самары ограничат движение на ул. Чапаевской

В Самаре ограничат движение в связи с ремонтом теплосетей около дома № 208 по ул. Чапаевской.
Ограничение будет действовать с 5:00 11 ноября до 00:00 13 ноября в районе пересечения улиц Чапаевской и Вилоновской.
В это время автобусы № 24 (в сторону Хлебной площади) будут следовать в объезд: по ул. Молодогвардейской — ул. Вилоновской — ул. Фрунзе — ул. Шостаковича — ул. Чапаевской и далее — по своему маршруту. Схема движения в обратном направлении не изменится.
Полностью движение по участку планируют возобновить в 5:00 13 ноября.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻