Ночью в Самаре машина врезалась в столб и загорелась

В субботу, 11 ноября, в 1:13 водитель автомобиля Chevrolet Niva возле дома 181 "а" по ул. Ново-Садовой врезался в световую опору, после чего машина загорелась, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейский уточняют, что водитель после ДТП был госпитализирован.
В настоящий момент сотрудники МВД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. И призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!