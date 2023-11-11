Ночью в Самаре машина врезалась в столб и загорелась

В субботу, 11 ноября, в 1:13 водитель автомобиля Chevrolet Niva возле дома 181 "а" по ул. Ново-Садовой врезался в световую опору, после чего машина загорелась, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейский уточняют, что водитель после ДТП был госпитализирован.

В настоящий момент сотрудники МВД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. И призывают участников движения соблюдать ПДД.