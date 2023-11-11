Бесплатная экскурсия по микрорайону Шлюзовой пройдет в Тольятти

В Тольятти пройдет бесплатная экскурсия по микрорайону Шлюзовой (0+).

Экскурсию проведут студенты и преподаватели Тольяттинского государственного университета и группа обучающихся по направлению "Туризм и экскурсионное дело" ИНСТИТУТ НАПРАВО.РУ, совместно с детьми и молодежью микрорайона Шлюзовой.



Они покажут историческую застройку Ставрополя-на-Волге 50-х годов, познакомят жителей с особенностями архитектурного стиля "сталинский ампир". Также покажут здания, которые должны были стать "визитной карточкой" нового города-порта. Самая впечатляющая часть маршрута пройдет по набережной микрорайона с видом на Жигулевские горы и плотину ГЭС.

Погружение в атмосферу середины прошлого века обеспечит увлекательное повествование о строительстве ГЭС имени В. И. Ленина, о трудовых подвигах строителей электростанции и руководителей "великой стройки".



Помимо этого, экскурсанты смогут посмотреть подборку фотографий архитектурных сооружений микрорайона, сделанных в 50-60 гг. XX века, а также принять участие в квесте, чтобы лучше запомнить материал.

Экскурсия пройдет 12 ноября в 13:00. Сбор на площади Е. Никонова.



Маршрут: от площади Е. Никонова — по ул. Шлюзовой — по ул. В. Носова — по ул. Е. Никонова — по ул. Крылова — по ул. Е. Никонова на площадь Е. Никонова.



Время экскурсии — 60 минут