Самарчанка пожаловалась в СК РФ на плохое расследование смерти ее брата

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе и результатах расследования смерти мужчины.
На телефонную линию СК России обратилась жительница области. В феврале 2022 г. погиб ее брат. Тело мужчины с признаками суицида нашли на стройплощадке в Самаре. Женщина считает, что смерть родственника могла быть криминальной, и указывает на неполноту следствия.
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Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно