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Преступления Происшествия

Самарчанка пожаловалась в СК РФ на плохое расследование смерти ее брата

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе и результатах расследования смерти мужчины.

На телефонную линию СК России обратилась жительница области. В феврале 2022 г. погиб ее брат. Тело мужчины с признаками суицида нашли на стройплощадке в Самаре. Женщина считает, что смерть родственника могла быть криминальной, и указывает на неполноту следствия.

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