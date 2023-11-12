Самарчанка пожаловалась в СК РФ на плохое расследование смерти ее брата

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе и результатах расследования смерти мужчины.

На телефонную линию СК России обратилась жительница области. В феврале 2022 г. погиб ее брат. Тело мужчины с признаками суицида нашли на стройплощадке в Самаре. Женщина считает, что смерть родственника могла быть криминальной, и указывает на неполноту следствия.